Кошки и собаки с искусственным интеллектом стали популярными в Китае

Кошки и собаки с искусственным интеллектом стали популярными в Китае

Кошки и собаки с искусственным интеллектом стали популярными в Китае

Китайские компании рассказали о росте популярности ИИ-питомцев среди местных жителей, сообщает Zakon.kz.

По мнению генерального директора исследовательского института iiMedia Research Institute Чжан И, потребность потребителей в эмоциональной поддержке и возможности современных технологий ИИ открывают перед этим типом товаров большие перспективы для бизнеса. Об этом пишет местное издание.

За последние три месяца в местных онлайн-магазинах продали более 300 подобных роботов-животных. По словам сотрудника маркетплейса Taobao, такие товары регулярно заканчиваются.

«Робот-питомец с искусственным интеллектом может проявлять различные эмоции в зависимости от взаимодействия с владельцем и издавать звуки, похожие на звуки домашних животных», – сказал сотрудник маркетплейса.

Но продавцы сразу предупреждают, что такие игрушки не подходит для детей младше трех лет.

По мнению 20-летней студентки из Пекина по фамилии Чжан, преимущество питомца с ИИ заключается в том, что он не требует:

  • дополнительных расходов на питание и лечение;
  • времени на ежедневные прогулки.

Кошки и собаки с искусственным интеллектом стали популярными в Китае

При этом студентка признается, что с такой игрушкой ей все же не хватает ощущений дружбы по сравнению с настоящими собаками или кошками.

А в Японии по рекомендации полицейских запретили продавать сувенирный меч Годрика Гриффиндора из фильма «Гарри Поттер».

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