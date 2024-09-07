Космический корабль Boeing Starliner Calypso успешно вернулся на Землю

Космический корабль Boeing Starliner Calypso осуществил посадку на Землю спустя три месяца. Он успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в НАСА, его возвращение на Землю заняло около шести часов. Все это время велась трансляция его приземления.

«Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (09:01 по времени Астаны)», – сообщила ведущая трансляции.

На официальном сайте НАСА сообщалось, что космический корабль Starliner компании Boeing автономно отстыковался от Международной космической станции в 18:04 по восточному поясному времени, чтобы начать путешествие домой. В 12:01 по восточному поясному времени (09:01 по времени Астаны) космический корабль приземлился в космическом порту Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

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Boeing Starliner Calypso отстыковался от Международной космической станции и начал свой спуск на Землю 6 сентября.

Американцы Уильямс и Уилмор планировали вылететь на Землю еще 22 июня, но из-за неисправностей корабля остались на МКС.

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия миссия была продлена для выяснения причин неполадок и оценки безопасности предстоящего полета. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные проблемы и потому было принято решение о том, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Астронавты-испытатели НАСА Уилмор и Уильямс остались на МКС.

Ожидается, что в феврале 2025 года их заберет Crew Dragon.