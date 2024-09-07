Космический корабль Boeing Starliner Calypso успешно вернулся на Землю

Космический корабль Boeing Starliner Calypso успешно вернулся на Землю

Космический корабль Boeing Starliner Calypso успешно вернулся на Землю

Космический корабль Boeing Starliner Calypso осуществил посадку на Землю спустя три месяца. Он успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в НАСА, его возвращение на Землю заняло около шести часов. Все это время велась трансляция его приземления.

«Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени (09:01 по времени Астаны)», – сообщила ведущая трансляции.

На официальном сайте НАСА сообщалось, что космический корабль Starliner компании Boeing автономно отстыковался от Международной космической станции в 18:04 по восточному поясному времени, чтобы начать путешествие домой. В 12:01 по восточному поясному времени (09:01 по времени Астаны) космический корабль приземлился в космическом порту Уайт-Сэндс в Нью-Мексико.

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Публикация от NASA’s Kennedy Space Center (@nasakennedy)

Boeing Starliner Calypso отстыковался от Международной космической станции и начал свой спуск на Землю 6 сентября.

Американцы Уильямс и Уилмор планировали вылететь на Землю еще 22 июня, но из-за неисправностей корабля остались на МКС.

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия миссия была продлена для выяснения причин неполадок и оценки безопасности предстоящего полета. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные проблемы и потому было принято решение о том, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Астронавты-испытатели НАСА Уилмор и Уильямс остались на МКС.

Ожидается, что в феврале 2025 года их заберет Crew Dragon.

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