КостромаСтрой, торгово-строительная компания

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Юрия Смирнова, 2а к4

Индекс: 156008.0

Телефон: +7 (4942) 54‒29‒32

Мобильный Телефон: +7‒910‒370‒66‒88

Сайт: http://kostromastroi44.ru

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Свайные работы, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком