Костромастройкерамика, компания
город: Кострома
Район: Кострома городской округ
Адрес: Калиновская, 58
Индекс: 156013.0
Телефон: +7 (4942) 46‒65‒46
Мобильный Телефон: +7‒915‒913‒80‒80
Сайт: http://ksk-44.ru
вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк