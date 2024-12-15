Костромастройкерамика, компания

город: Кострома

Район: Кострома городской округ

Адрес: Калиновская, 58

Индекс: 156013.0

Телефон: +7 (4942) 46‒65‒46

Мобильный Телефон: +7‒915‒913‒80‒80

Сайт: http://ksk-44.ru

вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк