Кпд групп, производственная компания
город: д. Низино
Район: Ломоносовский муниципальный район
Адрес: Центральная улица, 1 лит Е
Индекс: 188501.0
Телефон: +7 (812) 716‒15‒44
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kpd-group.ru
вид деятельности: Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк