Кпд групп, производственная компания

город: д. Низино

Район: Ломоносовский муниципальный район

Адрес: Центральная улица, 1 лит Е

Индекс: 188501.0

Телефон: +7 (812) 716‒15‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kpd-group.ru

вид деятельности: Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Оплата через банк