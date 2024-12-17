Краевое снабжение, торговая компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: Енисейский тракт, 12
Индекс: 660118.0
Телефон: +7 (391) 234‒34‒33
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк