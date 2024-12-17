Краевое снабжение, торговая компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: Енисейский тракт, 12

Индекс: 660118.0

Телефон: +7 (391) 234‒34‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк