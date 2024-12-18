Krais-маркет, оптово-розничная фирма
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: Путевая 1-я, 100п/3
Индекс: 644113.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒923‒672‒44‒90
Сайт: http://avito.ru/brands/i314240227
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Оргстекло / Поликарбонат, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк