Krais-маркет, оптово-розничная фирма

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: Путевая 1-я, 100п/3

Индекс: 644113.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒672‒44‒90

Сайт: http://avito.ru/brands/i314240227

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Оргстекло / Поликарбонат, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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