Крас, склад-магазин

город: Магадан

Район: Магадан городской округ

Адрес: Южная улица, 12

Индекс: nan

Телефон: +7 (4132) 63‒66‒92

Мобильный Телефон: +7‒914‒857‒07‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду