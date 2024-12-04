Красим дом, компания
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: улица Большевистская, 16
Индекс: 630083.0
Телефон: +7 (383) 287‒31‒71
Мобильный Телефон: +7‒913‒006‒31‒74
Сайт: http://krasimdom54.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Лакокрасочные материалы, Строительство бань / саун, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк