Красим дом, компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Большевистская, 16

Индекс: 630083.0

Телефон: +7 (383) 287‒31‒71

Мобильный Телефон: +7‒913‒006‒31‒74

Сайт: http://krasimdom54.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Лакокрасочные материалы, Строительство бань / саун, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк