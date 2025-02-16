Красить стены или клеить обои? Сравнение материалов и советы, что выбрать

4 Приводим аргументы за и против покраски стен или поклейки обоев, а также сравниваем эти способы отделки по сложности монтажа и стоимости работ.

Затевая ремонт, хочется, чтобы обновленный интерьер был красивым и сохранился в неизменном виде как можно дольше. Поэтому важно подобрать практичное и долговечное оформление стен, а еще — уложиться в бюджет. В статье расскажем, что выгоднее и проще: красить стены или клеить обои. Также разберемся, какая отделка лучше подходит для разных комнат, а где лучше не применять ни то, ни другое.

Что лучше: краска или обои

Обои

— Виды

— Плюсы и минусы

Краска

— Виды

— Плюсы и минусы

Особенности монтажа

— Подготовка

— Основные работы

Что выгоднее

Выводы

Обои

Прошли времена, когда на стены клеили исключительно бумажные полосы. Материал мог быть более или менее плотным, но в любом случае это была всего лишь бумага, которая довольно быстро приходила в негодность. Сейчас выбор материалов гораздо шире.

Виды

Современные покрытия изготавливают иначе. В большинстве случаев это двух-, иногда трехслойные полотна, где на основу накладываются декоративные защитные покрытия. Свойства отделки зависят от материалов, использовавшихся при ее изготовлении.

Бумажные — экологичные, гипоаллергенные, «дышащие». Способны замаскировать небольшие дефекты основания. Портятся под воздействием влаги, непрочные, недолговечные. Нельзя использовать для влажных помещений.

Флизелиновые — пластичные, легко наклеиваются и снимаются. Маскируют незначительные изъяны поверхности. Можно окрашивать несколько раз, неплохо гасят звук. Не любят влагу, мыть их нежелательно. Материал прозрачный, пятна на основании будут видны.

Виниловые — очень прочные, скрывают любые неровности, водостойки, устойчивы к ультрафиолету. Долговечны и выпускаются в разнообразном оформлении. Однако их нельзя считать полностью безопасными: при нагреве и горении выделяют токсичные вещества.

Стеклообои — прочные, влагостойкие, нетоксичные и пожароустойчивые. Можно мыть жесткой щеткой. Поэтому их клеят на кухне, в санузлах, за батареями и т.п. Служат до 30 лет. Используются только под покраску, плохо удаляются с основания.

Обойные полотна различаются по характеристикам. Это надо учитывать, выбирая, клеить обои или красить стены. Например, тисненый винил не утратит своих свойств и привлекательного вида больше десятка лет. Тогда как обычная бумага, даже плотная и с водоотталкивающей защитой, прослужит значительно меньше.

Многое зависит от правильного выбора материала под тип помещения. Так, в ванной, где постоянно повышена влажность, клеить бумагу или флизелин нельзя. Они быстро испортятся. Стеклохолст, напротив, прослужит долго. Возможно использование винила горячего тиснения, но все-таки «мокрые» зоны желательно отделать плиткой или моющейся влагостойкой краской.

Дизайн: студия «KЕИС-проект». Фото: Екатерина Валеева

Дизайн: Гульнара Тинеева. Фото: Вера Деблик

Дизайн: Екатерина Шейн. Фото: Кристина Плеер

Плюсы и минусы

Несмотря на разнообразие обойных полотен, у них есть общие достоинства.

Преимущества

Возможность самостоятельного наклеивания. Особенно просто работать с флизелином, который не нужно смазывать клеем — состав наносят только на стены.

Большой выбор фактур и расцветок.

Возможность скрыть небольшие, а в случае с винилом и значительные дефекты основания.

Приятная на ощупь рельефная или гладкая поверхность.

Недостатки

Главный недостаток всех типов обоев — сложности с демонтажом полотен. Некоторые разновидности отделки сложно удалить. Большая часть обойных полотен чувствительна к механическим повреждениям, влаге. Полноценно помыть получится только стеклохолст. Поврежденную поверхность отремонтировать довольно сложно. Участок, где пришлось удалить испорченный фрагмент, а затем наклеивать новый, сделать незаметным почти невозможно.

Краска

Окрашенные стены давно уже перестали ассоциироваться с больницами и другими государственными учреждениями. Во множестве эффектных интерьерных решений используют именно этот вариант отделки.

Виды

Разнообразие красящих составов позволяет получить покрытие с нужными свойствами. Для оформления интерьера чаще всего используют следующие виды краски:

Водоэмульсионные краски легко наносятся, быстро высыхают. Широкая цветовая гамма, есть фактурные средства, частично закрывающие дефекты основания. Под воздействием влаги и тем более при прямом попадании жидкости покрытие быстро приходит в негодность.

Водно-дисперсионные образуют влагостойкие, паропроницаемые, устойчивые к механическим повреждениям покрытия. Можно наносить в комнатах с высокой влажностью, в том числе в ванной или прихожей. Выпускается только белая и черная смесь. Нужный оттенок получают путем колеровки. При низких температурах покраска портится.

Акриловые изготавливаются на основе акриловых смол. Образующаяся в результате окрашивания пленка эластична и прочна. Обладает водоотталкивающим эффектом, не поддается воздействию ультрафиолетового излучения, защищает металл от коррозии. Значимый минус — высокая цена.

Латексные образуют после высыхания практичное водоотталкивающее покрытие, частично маскирующее изъяны поверхности. Оно легко наносится, быстро высыхает, может использоваться на гладких и на рельефных основаниях.

Силиконовые обладают лучшей укрывистостью, закрывают довольно значительные дефекты. Образуют плотную эластичную пленку, отталкивающую жидкость. Моются, универсальны в применении.

Дизайн: Анна Малютина. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: Елена Иванова. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Екатерина Шибалова и Елена Иванова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Плюсы и минусы

Выше мы рассмотрели только только часть видов интерьерных красок. Их выбор еще более широк. Перечислим общие для всех достоинства.

Преимущества

Простота в нанесении, ремонтные работы выполнит каждый начинающий мастер.

Ремонтопригодность. Поврежденный фрагмент легко покрасить заново.

Большая часть составов влагостойка, устойчива к механическим повреждениям.

Широкий выбор декоративных материалов.

Недостатки

Основной минус такой отделки — красить можно только тщательно выровненную основу. Поверхности с дефектами перед покраской придется подготавливать, а это трудоемко и затратно.

Сравниваем трудоемкость монтажа

Один из значимых критериев выбора — простота и удобство нанесения отделки. Разберемся, проще оформить стены в доме краской или обоями.

Подготовка поверхности

Обои и краска требуют ровной основы. Трещины, вмятины и выпуклости не закроются отделкой полностью. Но все-таки плотные рельефные полотна скрывают изъяны. В остальных случаях потребуется провести подготовительные работы. В «полном цикле» они состоят из нескольких этапов:

Демонтаж старой отделки. Отслужившее оформление удаляется, ни одного фрагмента остаться не должно. Все аккуратно снимается и зачищается. Выравнивание основания. Нужно определить степень кривизны поверхностей. В зависимости от результата принимается решение о степени сложности предстоящих работ. При незначительных искривлениях основа только шпаклюется. «Заваленные» стены необходимо выровнять. Если плоскость уходит больше, чем на 50 мм, понадобится гипсокартон. В остальных случаях ровняют штукатуркой. Нанесение финишного слоя шпаклевки. Она закроет оставшиеся небольшие неровности. После высыхания материал шлифуется. Получается белая, абсолютно ровная поверхность. Грунтование. Праймер необходим для улучшения адгезии основания и финишной отделки или решения каких-то особых проблем. Например, раствор с антисептиком или фунгицидом предотвратит развитие плесени во влажных помещениях.

Основные работы

Хорошо подготовленная основа — залог качества новой отделки. Поклейка полотен достаточно проста. Материал разрезается на полосы нужного размера. Если требуется подгонка рисунка, это учитывается при раскрое. Выбирать клей и наносить полотна на поверхность нужно точно по инструкции производителя. Каждый вид требует определенного подхода. Например, флизелин укладывается на смазанную клеем основу. Плотный винил слегка размачивается клеевой смесью, только потом накладывается на обработанную ею же стену.

Красящие составы наносят на поверхность валиком или кистью. Это зависит от консистенции жидкой смеси. Чтобы получить хороший результат важно соблюдать рекомендации производителя. Он объясняет, чем можно разводить средство, какой оно должно быть густоты и т.п. Если планируется нанесение нескольких слоев, предыдущему обязательно дают полностью высохнуть.

После проведения всех этих работ стены готовы к дальнейшей отделке. Неважно, предполагается красить или клеить обойные полотна, только таким способом можно получить подготовленную основу. Если она изначально была относительно ровной, часть операций пропускают. Но шпаклевание, грунтование обязательны в любом случае.

Что дешевле: покрасить стены или поклеить обои

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Стоимость складывается из цены материала, затрат на подготовительные работы, на покраску или поклейку. Подготовка в обоих случаях примерно одинакова, следовательно, цена ее тоже аналогична. Стоимость основных работ тоже сопоставима. Значительная разница может быть в цене отделки.

Многое зависит от его качества. Дешево можно купить только бумажные полотна и водоэмульсионку. Прослужат они недолго. Качественное дорогое оформление долговечнее. В среднем бюджет на материалы одной ценовой категории в обоих случаях примерно одинаков при условии, что полотнам не потребуется подгонка. Если она необходима, то траты увеличиваются. Но в целом можно сказать, что окончательная цена обоих видов отделки примерно одинакова.

Выводы

Подведем итог и выясним, какая же отделка лучше. Основные выводы:

Эксплуатационные характеристики у них примерно одинаковы. Среди разновидностей отделочных материалов встречается влагостойкие, прочные, экологичные, антивандальные и т.д.

Сложность монтажа в среднем одинаковая. Подготовка основы под обе отделки аналогична. Процесс наклейки, возможно, чуть сложнее окрашивания. Навыки таких работ желательны в обоих случаях.

Стоимость варьируется и зависит от выбранного декора. Если сравнивать цены на услуги мастеров, то покраска в среднем будет немного дешевле.

Дизайн: Алина Шагалеева

Дизайн: Александра Келлер. Фото: Ольга Акинина. Стиль: Марина Гусева

Дизайн: студия «KЕИС-проект». Фото: Екатерина Валеева

Выбрать обои или покраску стен не так уж сложно. Оба варианта хороши, вполне приемлемы по стоимости. В любом случае способов оформления стен множество, среди них без труда найдется тот, который понравится больше всего.