Красиво и практично: 8 классных интерьеров с плиткой на полу

Акцент в интерьере имитация натуральных материалов или инструмент зонирования — показываем, как дизайнеры обыгрывают напольную плитку в проектах.

1. Светлая кухня с каменным полом

В этом проекте дизайнеры продемонстрировали отличный способ обыграть минималистичный монохромный интерьер. Если ярких акцентов и насыщенных цветов не предполагается, важно компенсировать их отсутствие интересными фактурами. Здесь это керамогранит на полу в зоне готовки, имитирующий камень с эффектными природным рисунком. Светлый фон сочетается с общей палитрой интерьера, а обеденные стулья и фурнитура поддерживают темные прожилки.

Дизайн: студия Ingresso Interiors. Фото: Наталья Градусова

Дизайн: студия Ingresso Interiors. Фото: Наталья Градусова

2. Входная зона с акцентным полом

Плитка — один из лучших материалов для оформления прихожей с точки зрения практичности. При этом совершенно не обязательно жертвовать эстетикой. Можно подобрать как элегантное фоновое покрытие, так и акцентный вариант — как сделали здесь. Входная зона плавно перетекает в просторный коридор, на полу которого уложен ламинат. Прихожую же оформили цветной плиткой с графичным узором. Она в сочетании с ярким пуфом разбавляет спокойную бежевую базу.

Дизайн: Юлия Саутнер. Фото: Максим Максимов. Стиль: Алена Гарти

Дизайн: Юлия Саутнер. Фото: Максим Максимов. Стиль: Алена Гарти

3. Нежная кухня в стиле прованс

Эта кухня находится в частном доме, оформленном в стиле прованс. Направление идеально подходит эстетике загородной жизни, а ведущим цветом здесь выбрали любимый заказчиками голубой. Оттенок нежный, элегантный. В нем выполнен кухонный гарнитур, но он присутствует и в другой мебели, а также на стенах и даже на полу. Там выложен ковер из бежево-серой плитки с детализированным узором, подходящим по стилю к обстановке. Он как раз голубого цвета, который отлично сочетается с нейтральной теплой гаммой.

Дизайн: Ольга Маганова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Ольга Маганова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

4. Элегантная гостиная с неожиданной отделкой

Плитку и керамогранит, как правило, используют на кухне, в ванной и прихожей. Для жилых комнат эти материалы считаются слишком холодными. Но иногда их применяют и там: например, в этом проекте пол кухни-гостиной полностью выложили глянцевым керамогранитом с роскошной фактурой под мрамор. Чтобы пространство смотрелось не слишком скучным и однородным, сочетали два дизайна: светлый и темный. Такая отделка, во-первых, практична. Во-вторых, идеально вписывается в концепцию элегантного неоклассического интерьера.

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

Дизайн: Наталья Николенко и Елена Чернова. Фото: Вера Деблик. Стиль: Анна Шенбергер

5. Контрастный черно-белый санузел

Черно-белая гамма — классика, с которой сложно ошибиться. При этом обыграть ее можно по-разному, вписав в классику, минимализм, лофт и другие стили. В этом загородном доме контрастное сочетание выбрали для оформления санузла. Здесь присутствуют только черный, белый и золотые детали в качестве визуальных акцентов. Стены частично окрашены, частично облицованы плиткой и керамогранитом. Он же уложен на полу — выбрали фактуру темного мрамора со светлыми прожилками, которая сочетается с черной сантехникой и плиткой над раковиной.

Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова

Дизайн: Татьяна Бабенко. Фото: Михаил Чекалов. Стиль: Софья Калбазова

6. Смелая кухня, в которой много акцентов

Эта квартира — яркая и смелая эклектика в чистом виде. Кухня-гостиная полна насыщенных цветов и смелых решений, здесь нет очевидного фона и отдельных акцентов: все детали интерьера равноправны, но при этом не спорят друг с другом. Несмотря на цветную мебель и отделку стен, пол не стали делать фоновым. Его оформили керамогранитом с эффектом терраццо и геометрическим контрастным узором. Получилось не пестро, но ярко и самобытно — особенно в сочетании с остальными деталями.

Дизайн: Анна Киселева. Фото: Юрий Прокофьев

Дизайн: Анна Киселева. Фото: Юрий Прокофьев

7. Ванная комната с эклектичной отделкой

Еще один пример эклектики, но уже более сдержанной. В этой квартире также использовали много смелых приемов, но особенно интересно оформление ванной. Высокий потолок и окно уже добавляют интерьеру изюминки, но также дизайнер уделила особое внимание отделке. На стенах и краска, и кирпичная кладка, и сделанные на заказ изразцы. Чтобы объединить и сбалансировать все это, на пол уложили мозаику в духе метлахской плитки. Цвета и геометрия рисунка «собирают» другие элементы интерьера и делают его более цельным.

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

Дизайн: Анастасия Потапова. Фото: Инна Седлецкая. Стиль: Алена Варникова

8. Зона готовки, обособленная плиткой

Напольное покрытие выполняет разные функции. В том числе это отличный инструмент зонирования, особенно в кухне-гостиной. Здесь зону готовки обособили светлой плиткой с ненавязчивым геометрическим узором. Она же «перетекает» в прихожую, которая не отделена от жилой комнаты дверью. Оформление пола подчеркивает общий стиль и при этом деликатно обозначает разные зоны в общем открытом пространстве.

Дизайн: студия MDN Studio

Дизайн: студия MDN Studio