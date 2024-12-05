Красивый Дом, торгово-монтажная компания
город: Томск
Район: Томск городской округ
Адрес: проспект Ленина, 129
Индекс: 634009.0
Телефон: +7 (3822) 22‒00‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kdtomsk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Каркасно-тентовые конструкции, Кирпич, Напольные покрытия / Комплектующие, Новогодние товары, Печи / камины для помещений, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду