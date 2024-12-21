Красивый дом, торгово-строительная компания

город: Магнитогорск

Район: Магнитогорский городской округ

Адрес: Советская улица, 160а ТЦ2

Индекс: 455047.0

Телефон: +7 (351) 938‒00‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://magnitogorsk.kdom174.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду