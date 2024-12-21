Красивый дом, торгово-строительная компания
город: Магнитогорск
Район: Магнитогорский городской округ
Адрес: Советская улица, 160а ТЦ2
Индекс: 455047.0
Телефон: +7 (351) 938‒00‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://magnitogorsk.kdom174.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду