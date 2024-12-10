Красивый дом
город: Камышин
Район: Камышин городской округ
Адрес: Текстильная улица, 23
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒067‒23‒00
Сайт: http://krasivyj-dom-tekstilnaja-ulitsa.clients.site
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду