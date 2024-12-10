Красивый дом

город: Камышин

Район: Камышин городской округ

Адрес: Текстильная улица, 23

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒067‒23‒00

Сайт: http://krasivyj-dom-tekstilnaja-ulitsa.clients.site

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Остекление / отделка балконов и лоджий, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду