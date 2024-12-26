Красноярская алюминиевая строительная компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Цимлянская, 35г

Индекс: 660061.0

Телефон: +7 (391) 219‒00‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://kask24.ru

вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк