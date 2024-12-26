Красноярская алюминиевая строительная компания
город: Красноярск
Район: Красноярск городской округ
Адрес: улица Цимлянская, 35г
Индекс: 660061.0
Телефон: +7 (391) 219‒00‒10
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://kask24.ru
вид деятельности: Входные двери, Окна, Светопрозрачные конструкции, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 13:00, Вт: с 09:00 до 13:00, Ср: с 09:00 до 13:00, Чт: с 09:00 до 13:00, Пт: с 09:00 до 13:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк