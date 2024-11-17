Красные линии и тайваньский вопрос: о чем говорили Джо Байден и Си Цзиньпин в Лиме

Тайваньский вопрос является красной линией, которую нельзя пересекать. На это указал председатель Китая Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, сообщает Zakon.kz.

Лидеры беседовали в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме. Переговоры продлились чуть менее двух часов в гостинице Delfines, где остановилась китайская делегация, пишет ТАСС.

Главы США и КНР обсудили ситуацию вокруг украинского кризиса, Азиатско-Тихоокеанский регион, отношения Америки и Китая. Как ожидается, это была последняя встреча Байдена в качестве президента США с Си Цзиньпином.

«Тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая и его право на развитие – четыре красные линии для Китая. Их нельзя оспаривать или пересекать», – отметил председатель КНР. По его словам, они являются важнейшими ограничителями и гарантиями безопасности для отношений между Китаем и США.

Однако, признал Си Цзиньпин, противоречия и различия между двумя крупными странами, такими как Китай и США, неизбежны. Принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике являются политической основой отношений между КНР и Штатами.

Джо Байден заявил, что США и Китаю необходимо принимать меры для предотвращения гипотетического конфликта. Отношения должны оставаться на уровне обычного соперничества. По его словам, обстоятельные разговоры предотвращают «просчеты и гарантируют, что соперничество между нашими странами не перейдет в конфликт».

Также Байден отметил, что лидеры двух стран часто не соглашались друг с другом, но дискуссии всегда были «откровенными» и «открытыми».

«Цель Китая – стабильные, здоровые и устойчивые отношения между Китаем и США – остается неизменной» после выборов, – заявил в свою очередь Си, признав «взлеты и падения» в отношениях между странами. – Китай готов работать с новой администрацией США, чтобы поддерживать связь, расширять сотрудничество и справляться с разногласиями».

Си Цзиньпин отметил, что обе страны должны «продолжать искать правильный путь», чтобы поладить друг с другом и «достичь долгосрочного мирного сосуществования».