Красный дом, компания по продаже клинкерной плитки, кирпича и ступеней

город: Подольск

Район: Подольск городской округ

Адрес: улица Лобачева, 13

Индекс: 142116.0

Телефон: +7 (495) 769‒33‒39

Мобильный Телефон: +7‒916‒793‒93‒33

Сайт: http://jivo.chat/zBWyPtER7Y

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Системы водоотведения, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк