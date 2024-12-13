Красный дом, компания по продаже клинкерной плитки, кирпича и ступеней
город: Подольск
Район: Подольск городской округ
Адрес: улица Лобачева, 13
Индекс: 142116.0
Телефон: +7 (495) 769‒33‒39
Мобильный Телефон: +7‒916‒793‒93‒33
Сайт: http://jivo.chat/zBWyPtER7Y
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Системы водоотведения, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк