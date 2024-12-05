Красный Двор, магазин строительный решений
город: Рыбинск
Район: Рыбинск городской округ
Адрес: улица Труда, 93
Индекс: nan
Телефон: +7 (4855) 25‒32‒22
Мобильный Телефон: +7‒901‒199‒62‒22
Сайт: nan
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 14:00, Вт: с 10:00 до 14:00, Ср: с 10:00 до 14:00, Чт: с 10:00 до 14:00, Пт: с 10:00 до 14:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк