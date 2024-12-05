Красный Двор, магазин строительный решений

город: Рыбинск

Район: Рыбинск городской округ

Адрес: улица Труда, 93

Индекс: nan

Телефон: +7 (4855) 25‒32‒22

Мобильный Телефон: +7‒901‒199‒62‒22

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 14:00, Вт: с 10:00 до 14:00, Ср: с 10:00 до 14:00, Чт: с 10:00 до 14:00, Пт: с 10:00 до 14:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк