Красный Камень, склад
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Малая Балканская, 59а
Индекс: 192289.0
Телефон: 8‒800‒550‒45‒30
Мобильный Телефон: +7‒931‒104‒01‒59
Сайт: http://spb-redstone.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт