Красный Камень, склад

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Малая Балканская, 59а

Индекс: 192289.0

Телефон: 8‒800‒550‒45‒30

Мобильный Телефон: +7‒931‒104‒01‒59

Сайт: http://spb-redstone.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт