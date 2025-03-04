Крем для кожи вокруг глаз `KANS` с пептидами 20 г

809 ₽ 489 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 38 г

Высота упаковки: 156 мм

Ширина упаковки: 32 мм

Длина упаковки: 29 мм

Тег: Кремы для контура глаз

Раздел: для кожи вокруг глаз

Артикул 249293

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Нежный крем с anti-age эффектом борется с первыми признаками возрастных изменений в области вокруг глаз — «гусиными лапками», пигментацией и потерей упругости. Тающая текстура крема обеспечивает моментальное и глубокое увлажнение кожи вокруг глаз. Современные антивозрастные пептиды делают кожу более нежной и гладкой, поддерживая упругость и объем глубоких слоев дермы. Биодоступный коллаген восполняет дефицит структурного белка, способствуя заполнению мимических морщинок и тонких линий вокруг глаз. Пантенол (провитамин В5) + бетаин смягчают, увлажняют и успокаивают кожу.

Способ применения: Наносите крем на очищенную кожу утром и вечером. Возьмите необходимое количество крема кончиками… пальцев. Аккуратно и равномерно нанесите крем на кожу вокруг глаз. Чтобы улучшить впитываемость продукта, можно слегка похлопать область вокруг глаз подушечками пальцев.

Состав: WATER, DIPROPYLENE GLYCOL, GLYCERIN, SQUALANE, BEHENYL ALCOHOL, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, DIMETHICONE, POLYMETHYLSILSESQUIOXANE, STEARYL ALCOHOL, HYDROGENATED PALM OIL, 1,2-HEXANEDIOL, ,COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, HYDROXYACETOPHENONE, TRIETHYLHEXANOIN, TOCOPHERYL ACETATE, PEG-100 STEARATE, METHYLSILANOL MANNURONATE, HYDROLIZED JOJOBA ESTERS, CARBOMER, SODIUM METHYL STEAROYL TAURATE, DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE, ALLANTOIN, METHYLPROPANEDIOL, TOCOPHEROL, SODIUM HYDROXIDE, DISODIUM EDTA, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL, PPG-5-CETETH-20, 3-o-ETHYL ASCORBIC ACID, FERULIC ACID, CARAMEL, PARFUM, CAPRYLYL GLYCOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN, CYCLOHEXAPEPTIDE-9, SOLUBLE COLLAGEN, THERMUS THERMOPHILLUS FERMENT, ACETYL HEXAPEPTIDE-8, PALMITOYL TRIPEPTIDE-5, BETA-CAROTINE, PALMITOYL PENTAPEPTIDE-4, BACILLUS FERMENT, HYDROLYZED COLLAGEN Обзор от бренда