Крем для лица `ARAVIA` LABORATORIES с ретинолом 200 МЕ (питательный) 50 мл

349 ₽ 219 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: зрелая

Вес в упаковке: 69 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 137 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 40 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 245814

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Крем для лица с ретинолом и комплексом масел предназначен для борьбы с морщинами, глубокого питания и интенсивного омоложения кожи лица, шеи и декольте. Идеально подходит для возрастной кожи. Способствует активному синтезу коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, благодаря чему подтягивается тургор и моделируются четкие контуры лица. Насыщает кожу микроэлементами и жирными кислотами. Защищает от негативного воздействия окружающей среды.

Способ применения: нанесите крем тонким слоем на предварительно очищенную кожу.

Состав: Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Potassium Cetyl Phosphate, Paraffinum Liquidum, Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Phenoxyethanol, Dimethicone, Niacinamide, Theobroma Cacao Seed Butter, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, BHT, DMDM Hydantoin, Parfum, Propylparaben, Linseed Oil Ethyl Esters, Soybean Oil Ethyl Esters, Ethylparaben, Citric Acid, Hippophae Rhamnoides Extract, Butylphenyl Methylpropional, Retinyl Palmitate, Linalool, Citronellol