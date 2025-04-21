Крем для лица `CELIMAX` DUAL BARRIER с комплексом керамидов (укрепляющий) 50 мл

2 850 ₽ 2 422 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Укрепляющий крем для лица CELIMAX с комплексом керамидов проникает в самые глубокие слои эпидермиса, укрепляет естественный кожный барьер и заметно выравнивает цвет лица. Легкая текстура корейского крема быстро впитывается и надолго оставляет ощущение свежести. Керамиды способствуют укреплению структуры дермы, обеспечивая интенсивное увлажнение и питание. Липидная структура, которую они образуют, создает на поверхности невидимый защитный слой, который не дает влаге быстро испариться и защищает кожу от влияния негативных факторов окружающей среды. Пептид Aquatide активизирует выработку антиоксидантов в клетках, повышает эластичность и упругость кожи. Масло оливы мгновенно смягчает, избавляя от сухости и шелушения. Регулярное использование корейского крема с керамидами CELIMAX сохранит здоровье и молодость вашей кожи, избавит от тусклого цвета лица и поспособствует восстановлению микрорельефа. Средство подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.

Способ применения: Нанести крем на чистую сухую кожу лица легкими массажными движениями, оставить до полного… впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Caprylic/, Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Propanediol, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Methyl Trimethicone, Caprylyl Methicone, 1,2-Hexanediol, C12-16 Alcohols, Panthenol, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Dipropylene Glycol, Allantoin, Pantolactone, Malt Extract, Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Sodium Hyaluronate, Heptasodium Hexacarboxymethyl, Dipeptide-12, Phytosphingosine, Arachidic, Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid, Glyceryl, Stearate, Hydrogenated Lecithin, Xanthan, Gum, Carbomer, Glucose, Cetearyl, Glucoside, Ethylhexylglycerin, Cholesterol, Tocopherol, Tromethamine, Disodium EDTA. Обзор от бренда

Область использования: лицо

Тип кожи: нормальная

Вес в упаковке: 86 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 148 мм

Ширина упаковки: 50 мм

Длина упаковки: 37 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 228052

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



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