Крем для лица `CELIMAX` DUAL BARRIER с комплексом керамидов (укрепляющий) 50 мл

Крем для лица `CELIMAX` DUAL BARRIER с комплексом керамидов (укрепляющий) 50 мл

2 850 ₽ 2 422 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Укрепляющий крем для лица CELIMAX с комплексом керамидов проникает в самые глубокие слои эпидермиса, укрепляет естественный кожный барьер и заметно выравнивает цвет лица. Легкая текстура корейского крема быстро впитывается и надолго оставляет ощущение свежести. Керамиды способствуют укреплению структуры дермы, обеспечивая интенсивное увлажнение и питание. Липидная структура, которую они образуют, создает на поверхности невидимый защитный слой, который не дает влаге быстро испариться и защищает кожу от влияния негативных факторов окружающей среды. Пептид Aquatide активизирует выработку антиоксидантов в клетках, повышает эластичность и упругость кожи. Масло оливы мгновенно смягчает, избавляя от сухости и шелушения. Регулярное использование корейского крема с керамидами CELIMAX сохранит здоровье и молодость вашей кожи, избавит от тусклого цвета лица и поспособствует восстановлению микрорельефа. Средство подходит для всех типов кожи, особенно для сухой и чувствительной.

Способ применения: Нанести крем на чистую сухую кожу лица легкими массажными движениями, оставить до полного… впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Glycerin, Caprylic/, Capric Triglyceride, Butylene Glycol, Propanediol, Stearic Acid, Cetearyl Alcohol, Methyl Trimethicone, Caprylyl Methicone, 1,2-Hexanediol, C12-16 Alcohols, Panthenol, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Dipropylene Glycol, Allantoin, Pantolactone, Malt Extract, Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Sodium Hyaluronate, Heptasodium Hexacarboxymethyl, Dipeptide-12, Phytosphingosine, Arachidic, Acid, Oleic Acid, Palmitic Acid, Glyceryl, Stearate, Hydrogenated Lecithin, Xanthan, Gum, Carbomer, Glucose, Cetearyl, Glucoside, Ethylhexylglycerin, Cholesterol, Tocopherol, Tromethamine, Disodium EDTA. Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: нормальная
  • Вес в упаковке: 86 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 148 мм
  • Ширина упаковки: 50 мм
  • Длина упаковки: 37 мм
  • Тег: Кремы универсальные для лица
  • Раздел: кремы
  • Артикул 228052
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

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