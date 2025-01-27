Крем для лица `CELIMAX` с экстрактом нони (восстанавливающий и питательный) 50 мл

2 850 ₽ 2 422 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: сухая

Вес в упаковке: 71 г

Текстура: тканевая

Высота упаковки: 145 мм

Ширина упаковки: 38 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 212284

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Восстанавливающий и питательный крем для лица CELIMAX с экстрактом нони незаменим для ухода за сухой кожей, нуждающейся в дополнительном питании и увлажнении. Гипоаллергенная формула, состоящая на 58% из экстракта нони, обеспечивает мощный детокс-эффект. Этот компонент содержит большое количество аминокислот и витаминов и является природным антиоксидантом, благодаря чему восстанавливает кожу, уменьшает видимость мелких морщин, защищает от внешних негативных факторов и обладает антиэйдж-эффектом. Корейский крем с экстрактом нони CELIMAX содержит ниацинамид, который бережно отшелушивает, уменьшает гиперпигментацию и выравнивает тон кожи. Комплекс масел розмарина, ши и экстракт эвкалипта интенсивно питают и смягчают, избавляя от сухости и шелушения.

Способ применения: Равномерно нанести необходимое количество крема на чистую сухую кожу лица и оставить до полного… впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Morinda Citrifolia Fruit Extract (58%), Glycerin, Methylpropanediol, Hydrogenated Poly(C6-14 Olefin), Methyl Trimethicone, Neopentyl Glycol Diheptanoate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Niacinamide, Trehalose, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Cetyl Alcohol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Glyceryl Stearate Se, Morinda Citrifolia Seed Oil, Eclipta Prostrata Leaf Extract, Laminaria Japonica Extract, 1,2-Hexanediol, Water, Behenyl Alcohol, Centella Asiatica Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Hydrogenated Lecithin, Cetearyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Acmella Oleracea Extract, Polyglyceryl-10 Myristate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Oil, Melia Azadirachta Leaf Extract, Adenosine, Butylene Glycol, Fructooligosaccharides, Sodium Stearoyl Glutamate, Malt Extract, Beta-Glucan, Cholesterol, Melia Azadirachta Flower Extract, Carbomer, Sodium Hyaluronate, Tromethamine, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Ceramide Np, Palmitic Acid, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Althaea Rosea Flower Extract, Stearic Acid, Arginine, Myristic Acid Обзор от бренда