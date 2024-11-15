Крем для лица `DE_CODE` CLEAR KEY с лизатом бифидобактерий (для проблемной кожи) 50 мл

835 ₽ 625 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 194 г

Высота упаковки: 117 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 38 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 250273

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда В отличие от «того тюбика», тюбик в твоих руках точно сделает жизнь лучше. Как минимум — кожу. Он борется с бактериями, вызывающими акне, и способствует восстановлению гидролипидного барьера.

Герой: лизат бифидобактерий

Лизаты бифидобактерий восстанавливают естественный баланс микрофлоры и укрепляют защитный барьер кожи.

— Укрепляет защитный барьер кожи

— Сдерживает воспалительные процессы в коже

— Стимулирует синтез церамидов

Результат:

— Повышает сопротивляемость кожи негативным факторам внешней среды

— Уменьшает покраснения и успокаивает

— Увлажняет кожу и удерживает в ней влагу

Союзники: ниацинамид — идеальный союзник в борьбе с высыпаниями и жирным блеском

Способ применения: нанести крем на предварительно очищенную кожу лица, избегая область вокруг глаз. Равномерно… распределить до полного впитывания

Состав: Aqua, Niacinamide, Squalane, Glycerin, Betaine, Tapioca Starch, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Methicone, Cetearyl Alcohol, Bifida Ferment Lysate, Bisabolol, Panthenol, Nordihydroguaiaretic Acid, Oleanolic Acid, Allantoin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Potassium Cetyl Phosphate, Carbomer, Xanthan Gum, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Butylene Glycol, PEG-60 Almond Glycerides, Caprylyl Glycol, Geraniol, Linalool, Parfum.