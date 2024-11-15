Крем для лица `DE_CODE` CLEAR KEY с лизатом бифидобактерий (для проблемной кожи) 50 мл
835 ₽ 625 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 194 г
- Высота упаковки: 117 мм
- Ширина упаковки: 40 мм
- Длина упаковки: 38 мм
- Тег: Кремы универсальные для лица
- Раздел: кремы
- Артикул 250273
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда В отличие от «того тюбика», тюбик в твоих руках точно сделает жизнь лучше. Как минимум — кожу. Он борется с бактериями, вызывающими акне, и способствует восстановлению гидролипидного барьера.
Герой: лизат бифидобактерий
Лизаты бифидобактерий восстанавливают естественный баланс микрофлоры и укрепляют защитный барьер кожи.
— Укрепляет защитный барьер кожи
— Сдерживает воспалительные процессы в коже
— Стимулирует синтез церамидов
Результат:
— Повышает сопротивляемость кожи негативным факторам внешней среды
— Уменьшает покраснения и успокаивает
— Увлажняет кожу и удерживает в ней влагу
Союзники: ниацинамид — идеальный союзник в борьбе с высыпаниями и жирным блеском
Способ применения: нанести крем на предварительно очищенную кожу лица, избегая область вокруг глаз. Равномерно… распределить до полного впитывания
Состав: Aqua, Niacinamide, Squalane, Glycerin, Betaine, Tapioca Starch, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Methicone, Cetearyl Alcohol, Bifida Ferment Lysate, Bisabolol, Panthenol, Nordihydroguaiaretic Acid, Oleanolic Acid, Allantoin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Potassium Cetyl Phosphate, Carbomer, Xanthan Gum, Tocopherol, Beta-Sitosterol, Squalene, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Butylene Glycol, PEG-60 Almond Glycerides, Caprylyl Glycol, Geraniol, Linalool, Parfum.