Крем для лица `DEARBOO` ночной с ретинолом и гиалуроновой кислотой (anti-age) 50 г

Крем для лица `DEARBOO` ночной с ретинолом и гиалуроновой кислотой (anti-age) 50 г

Крем для лица `DEARBOO` ночной с ретинолом и гиалуроновой кислотой (anti-age) 50 г

939 ₽ 599 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Корейский ночной крем для лица DEARBOO с ретинолом и гиалуроновой кислотой anti-age оказывает комплексное действие в борьбе признаками возрастных изменений, пока вы спите! Ключевые компоненты формулы антивозрастного крема содержатся в комплексе из ретинола и гиалуроновой кислоты. Они оказывают мощнейшее антиэйдж-действие: стимулируют синтез коллагена и эластина в клетках, повышают упругость кожи, а также устраняют признаки усталости, придавая взгляду свежесть и сияние, обеспечивают полноценное насыщение кожи необходимыми питательными веществами, разглаживая микрорельеф. Входящие в состав омолаживающего крема DEARBOO аргинин и аденозин смягчают и повышают тонус эпидермиса.

Способ применения: Нанести крем на кожу лица легкими массажными движениями, оставить до полного впитывания…. Рекомендуется использовать в вечернем уходе. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: Water, Cetyl Ethylhexanoate, Glycerin, Isopropyl Myristate, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, Stearic Acid, Beeswax, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Palmitic Acid, Butylene Glycol, Cyclohexasiloxane, Phenoxyethanol, Carbomer, Arginine, Dimethicone, Niacinamide, Maltodextrin, Isopropyl Palmitate, Caramel, Adenosine, Fragrance, Adenosine, Disodium EDTA, Myristic Acid, Propanediol, Caprylic/Capric Triglyceride, Benzyl Glycol, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Hydrolyzed Glycosaminoglycans, Sodium Hyaluronate(10ppm), Hydrogenated Lecithin, Retinol(0.3ppm), Cholesterol, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, BHT, 1,2-Hexanediol, Phaseolus Radiatus Seed Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, BHA, Raspberry Ketone, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Avena Sativa (Oat) Meal Extract, Hyaluronic Acid, Sodium Acetylated Hyaluronate Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 107 г
  • Высота упаковки: 58 мм
  • Ширина упаковки: 64 мм
  • Длина упаковки: 64 мм
  • Тег: Кремы универсальные для лица
  • Раздел: кремы
  • Артикул 231823
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

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