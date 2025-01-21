Крем для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50 ниацинамид + mexoryl 400 (против пигментации увлажняющий) 50 мл

Крем для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50 ниацинамид + mexoryl 400 (против пигментации увлажняющий) 50 мл

Крем для лица `LOREAL` BRIGHT REVEAL SPF 50 ниацинамид + mexoryl 400 (против пигментации увлажняющий) 50 мл

1 640 ₽ 1 190 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 233 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 71 мм
  • Ширина упаковки: 70 мм
  • Длина упаковки: 70 мм
  • Тег: Кремы универсальные для лица
  • Раздел: кремы
  • Артикул 251040
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

Все товары бренда Пигментация? Теперь это в прошлом! Увлажняющий крем с ниацинамидом против пигментации с SPF 50+ Bright Reveal от L’Oréal Paris защищает и выравнивает тон кожи, придает ей сияние. Благодаря высокоэффективному сочетанию ингредиентов: [НИАЦИНАМИД], увлажняющий комплекс и уникальный UV-фильтр [MEXORYL 400 TM] в составе, кожа мгновенно защищена и увлажнена на 24 часа* уже после первого применения, после одного месяца использования пигментные пятна заметно сокращены, а кожа более сияющая. Новый запатентованный UV-фильтр [MEXORYL 400 TM] является первой технологией UV-фильтров, защищающей от всех видов лучей, достигающих поверхность земли, включая экстра-длинные, что обеспечивает 100% защиту от UV-излучений и 0 новых пигментных пятен при использовании крема.

Способ применения: Нанесите на очищенную кожу лица и шеи, избегайте области вокруг глаз.

Состав: AQUA / WATER • DIISOPROPYL SEBACATE • DIISOPROPYL ADIPATE • SILICA • BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE • ETHYLHEXYL TRIAZONE • PROPYLENE GLYCOL • BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE • ALCOHOL DENAT. • C12-15 ALKYL BENZOATE • NIACINAMIDE • ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE • DIPROPYLENE GLYCOL • STEARIC ACID • POTASSIUM CETYL PHOSPHATE • METHOXYPROPYLAMINO CYCLOHEXENYLIDENE ETHOXYETHYLCYANOACETATE • ORYZA SATIVA CERA / RICE BRAN WAX • CI 16035 / RED 40 • TOCOPHEROL • SODIUM COCOYL SARCOSINATE • SODIUM POLYACRYLATE • SODIUM CHLORIDE • PHENOXYETHANOL • PHENYLETHYL RESORCINOL • PEG-100 STEARATE • TRIETHANOLAMINE • TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE • PALMITIC ACID • PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE • XANTHAN GUM • DROMETRIZOLE TRISILOXANE • ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER • MYRISTIC ACID • GLYCERYL STEARATE •PARFUM / FRAGRANCE. (F.I.L. Z70037873/1). Обзор от бренда

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