Крем для лица `PROFESSOR SKINGOOD` с витамином С (антиоксидантный) 30 мл

319 ₽ 129 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 45 г

Высота упаковки: 143 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Кремы универсальные для лица

Раздел: кремы

Артикул 242148

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Антиоксидантный крем для лица с витамином С VITAMIN C BRIGHTENING FACE CREAM от Professor SkinGOOD сокращает пигментацию, придает здоровое сияние, улучшает тон, питает и увлажняет кожу.

Витамин С в составе крема — мощный антиоксидант, который защищает кожу от воздействия вредных факторов окружающей среды, выравнивает тон и улучшает цвет лица, возвращает коже упругость. Масло миндаля придает коже здоровое сияние. Алоэ вера помогает улучшить эластичность кожи, уменьшить проявление видимых признаков старения. Ферментированный фильтрат корня редиса обладает бактерицидным действием, снижает риск появления несовершенств. Масло ши препятствует потере влаги, тем самым способствуя восстановлению кожи. Масло какао способствует интенсивному питанию и смягчению кожи.

Используйте крем VITAMIN C BRIGHTENING FACE CREAM для ежедневного ухода за кожей любого типа, в том числе тусклой. Наносите небольшое количество средства на очищенную кожу лица утром и вечером. При регулярном уходе кожа приобретает естественное сияние, значительно сокращается пигментация. Оцените тонизирующие свойства витамина С с кремом от Professor SkinGOOD!

Способ применения: Нанесите небольшое количество крема на подготовленную кожу лица и распределите похлопывающими… движениями. Рекомендуем использовать крем в качестве завершающего этапа несмываемого ухода за кожей после тоника, сыворотки или масла.

Состав: Aqua, Isononyl Isononanoate, Caprylic/Capric Triglycerides, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin, Polyglyceryl-6 Distearate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Theobroma Cacao Seed Butter, Dimethicone, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Ascorbyl Palmitate, Phospholipids, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Jojoba Esters, Sodium Acrylate /Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Beeswax, Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, Ceteth-20, Steareth-20, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, BHT, Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben, Parfum. Обзор от бренда