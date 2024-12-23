Крем для лица, рук и тела `БАРХАТНЫЕ РУЧКИ` УНИВЕРСАЛЬНЫЙ увлажняющий с кокосовым маслом и витаминами A и E 430 мл
379 ₽ 303 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 459 г
- Текстура: кремообразная
- Высота упаковки: 165 мм
- Ширина упаковки: 70 мм
- Длина упаковки: 70 мм
- Тег: Кремы для тела ухаживающие
- Раздел: питание и увлажнение
- Артикул 250702
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Если вам нужен крем, который бы подошел всем членам семьи, включая детей с 3-х лет, попробуйте новинку от бренда Бархатные ручки . Универсальный крем разработан специально для ежедневного ухода за кожей лица, тела и рук.
• Кокосовое масло в его составе увлажняет и питает, устраняет сухость, делая кожу мягкой и гладкой.
• Витамины А и Е восстанавливают гладкость, тонизируют и придают коже естественное сияние. Витамин Е – мощный антиоксидант, поддерживающий собственные защитные функции кожи, а витамин А способствует восстановлению и сохранению упругости и эластичности.
• Не содержит красителей и спирта.
• Нежная текстура быстро впитывается, не оставляя ощущения липкости и жирной пленки.
• Подходит даже для нежной детской кожи.
Идеален для применения в любое время дня и в любой сезон. Флакона объемом 430 мл надолго хватит всей семье. Используйте дома, на даче, во время поездок на отдых и будьте уверены, что у вас под рукой есть качественное средство для восстановления и питания кожи.
Крем одобрен дерматологами.
Откройте для себя все секреты нежности с обновленной коллекцией кремов Бархатные ручки: невероятно притягательные ароматы, различные текстуры от нежных до супернасыщенных и по-прежнему эффективные составы.
Доверьте красоту и уход за кожей экспертам бренда Бархатные ручки. Они используют современные технологии и тщательно прорабатывают формулу каждого продукта, чтобы производить действительно эффективную косметику для рук и тела. Еще больше полезной информации на официальном сайте бренда – silkyhands.ru.
Способ применения: Наносите крем на чистую сухую кожу легкими массирующими движениями.
Состав: Aqua, Isopropyl Myristate, Glycerin, Propylene Glycol, Ethylhexyl Stearate, Coco Caprylate/Caprate, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, C12-15 Alkyl Benzoate, Cocos Nucifera (Coconut) Oil (кокосовое масло), Retinyl Palmitate (витамин А), Tocopheryl Acetate (витамин Е), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Allantoin, Ethylparaben, Glycine, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Methylparaben, Panthenol, Pantolactone, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Potassium Cetyl Phosphate, Triethanolamine. Обзор от бренда