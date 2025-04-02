Крем для рук `EAT MY` Лимонный флурри 55 мл

Крем для рук `EAT MY` Лимонный флурри 55 мл

Крем для рук `EAT MY` Лимонный флурри 55 мл

205 ₽ 174 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Лучшее время для милкшейка – любое!

Мы взяли за основу питательное масло сладкого миндаля и восстанавливающий пантенол, добавили к ним щепотку оптимистичного настроения и нежный аромат лимонного мороженого, взбили в волшебном блендере и получили нежный крем-коктейль для рук, с которым ты не захочешь расставаться. Его лёгкая текстура быстро впитывается, оставляя ощущение бережной защиты и заботы, устраняет сухость и делает кожу мягкой, гладкой и ухоженной.

Способ применения: Тонким слоем нанести на чистую и сухую кожу рук, распределить массирующими движениями до… впитывания. При необходимости повторять нанесение в течения дня.

Состав: Aqua, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Glycerin, Glyceryl Monostearate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrolyzed Wheat Protein, Polysorbate 20, Cetearyl Wheat Straw Glycosides, Cetearyl Alcohol, Panthenol, Tocopherol (Vitamin E), Amaranthus Caudatus (Amaranth) Seed Extract, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Tetrasodium EDTA, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide. Обзор от бренда

  • Область использования: руки
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 58 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 130 мм
  • Ширина упаковки: 47 мм
  • Длина упаковки: 27 мм
  • Тег: Кремы для рук
  • Раздел: для рук
  • Артикул 254287
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

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