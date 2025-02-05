Крем для рук и тела `MIXIT` `SPA RITUALS` PERFUMED COLLECTION с ароматом мускуса (парфюмированный) 250 мл

669 ₽ 519 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 289 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 206 мм

Ширина упаковки: 47 мм

Длина упаковки: 47 мм

Тег: Кремы для тела ухаживающие

Раздел: питание и увлажнение

Артикул 251566

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Парфюмированный крем для рук и тела с ароматом мускуса и богатой текстурой бережно окутывает кожу. Гиалуроновая кислота в составе увлажняет, а ценные масла арганы и кокоса насыщают кожу питательными веществами. Почувствуйте нежность только что распустившихся гардении и гвоздики, услышьте трогательное звучание белого мускуса и сандалового дерева. Этот аромат, словно прикосновения натурального шелка, пробуждает чувственность и дает раскрыться самым тайным желаниям. На коже композиция звучит уникально, раскрываясь сотней едва уловимых нот.

Как работает:

• Гиалуроновая кислота способствует быстрому и качественному увлажнению кожи. Она удерживает влагу, замедляя ее испарение.

• Экстракт шелка делает кожу восхитительно нежной и гладкой.

• Экстракт орхидеи повышает эластичность, разглаживает кожу и выводит токсины.

• Масла арганы и кокоса прекрасно ухаживают за кожей, делая ее мягкой и напитанной. Предотвращают появление шелушений и сухости.

• Витамины E и F насыщают кожу необходимыми микро- и макро-элементами.

Результат:

Качественное питание и увлажнение

Мягкая и гладкая кожа

Отсутствие шелушений и раздражений

Способ применения: Нанести на чистую кожу тела или рук, распределить массирующими движениями до полного впитывания…. Подходит для ежедневного использования.

Состав: Вода, глицерин, цетеариловый спирт, парфюмерная композиция, масло ши, изододекан, сорбитол, бетаин, масло бабассу, масло кокоса, цетилфосфат калия, глицерил стеарат, масло арганы, цетеарет-20, цетеарет-12, цетилпальмитат, пропиленгликоль, экстракт орхидеи, экстракт шелка, линолевая кислота, линоленовая кислота, токоферил ацетат, гиалуронат натрия, акрилаты/С10-30 алкилакрилата кроссполимер, ксантановая камедь, бутилгидрокситолуол, гидроксид натрия, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, сорбат калия, бензоат натрия, динатрия ЭДТА, гидроксицитронеллаль. Обзор от бренда