Крем для рук и тела `THE ACT` ZEST OF VERBENA ароматизированный 300 мл

799 ₽ 679 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: руки

Тип кожи: сухая

Вес в упаковке: 339 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 129 мм

Ширина упаковки: 73 мм

Длина упаковки: 73 мм

Тег: Кремы для тела ухаживающие

Раздел: питание и увлажнение

Артикул 248024

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Чем пахнет лазурный берег Прованса?

Прохладой зеленых цитрусов, морским бризом и капелькой цветущих полей лаванды и мяты. Ощутите этот аромат на своей коже с новым парфюмированным кремом для рук и тела The Act. Французская парфюмированная отдушка с легким цитрусовым ароматом подходит и женщинам, и мужчинам. Формула крема содержит компоненты растительного происхождения и глицерин, который обладает высокой гигроскопичностью и притягивает влагу к поверхности кожи, устраняя сухость, стянутость и дискомфорт.

Комплекс из масел ши, рапсового и миндального увлажняет, устраняет сухость и шелушение, укрепляет защитные свойства кожи и восстанавливает липидный барьер после агрессивного воздействия внешних факторов. Вербена повышает упругость кожи, тонизирует и смягчает, обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Экстракт свеклы оказывает увлажняющее и антиоксидантное действия.

Парфюмированный крем для рук и тела имеет густую текстуру, хорошо впитывается и оставляет на теле невесомый флюид для пролонгированного увлажнения. Удобный дозатор помогает отрегулировать нужный объем средства. Крем для рук и тела увлажняет, восстанавливает липидный барьер, смягчает и питает кожу, делая ее гладкой и бархатистой.

Ощутите удивительную мягкость кожи и бережное увлажнение с новым парфюмированным кремом для рук и тела The Act.

Способ применения: Нанесите на чистую и сухую кожу

Состав: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Isopropyl Palmitate, Glycerin, Glyceryl Stearate, Caprylic/Capric Triglyceride (and) Hydrogenated Rapeseed Oil, Cetearyl Glucoside, Fragrance, PEG-100 Stearate, С10-18 Triglycerides, Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Ethylhexyl Stearat, Cetyl Palmitate, Sorbitan Stearate, Coco-Caprylate/Caprate, Hydrolyzed Corn Starch, Beta Vulgaris (Beet) Root Extract, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin, Tocopherol, Fragrance, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Carbomer, Tetrasodium EDTA, BHT, Sodium Hydroxide, Verbena Officinalis Leaf Extract Обзор от бренда