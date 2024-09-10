Крем-флюид для лица `LOREAL` `REVITALIFT` ВИТАМИН С SPF50+ дневной 50 мл

Крем-флюид для лица `LOREAL` `REVITALIFT` ВИТАМИН С SPF50+ дневной 50 мл

Крем-флюид для лица `LOREAL` `REVITALIFT` ВИТАМИН С SPF50+ дневной 50 мл

995 ₽ 775 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 85 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 130 мм
  • Ширина упаковки: 50 мм
  • Длина упаковки: 50 мм
  • Тег: Кремы универсальные для лица
  • Раздел: кремы
  • Артикул 226719
  • Страна: ГЕРМАНИЯ/ GERMANY

Все товары бренда Крем-флюид Revitalift Витамин C с SPF 50+ с инновационной формулой может быть использован в качестве ежедневного увлажняющего крема. Предотвращает, защищает и сокращает видимые возрастные изменения кожи. После 1 использования: Кожа защищена, увлажнена и выглядит более свежей. Через 1 месяц: Кожа выглядит заметно моложе, и тон кожи более ровный.
Инновационная формула от UV-излучения предотвращает фотостарение кожи, связанное с пигментными пятнами, морщинами и неровным тоном кожи.
Витамин С* позволяет предотвратить фотостарение и окисление кожи, связанное с внешними агрессивными факторами, а также улучшить текстуру кожи и придать сияние.
Запатентованная технология Netlock обеспечивает невидимое покрытие и высокую стойкость.

Способ применения: Используйте ежедневно в качестве основного ухода или в дополнение к вашему обычному уходу, а также… перед нанесением макияжа. Перед применением хорошо встряхните средство. Возможно использование продукта в области вокруг глаз. Подходит для использования с сыворотками гаммы Revitalift.

Состав: AQUA/WATER, ALCOHOL DENAT., DIISOPROPYL SEBACATE, SILICA, ISOPROPYL MYRISTATE, ETHYLHEXYL SALICYLATE, ETHYLHEXYL TRIAZONE, BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE, BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, C12-22 ALKYL ACRYLATE / HYDROXYETHYLACRYLATE COPOLYMER, DROMETRIZOLE TRISILOXANE, PERLITE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, ASCORBYL GLUCOSIDE, HYDROXYACETOPHENONE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, SODIUM HYALURONATE, TRIETHANOLAMINE, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, CAPRYLYL GLYCOL, TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID, ACRYLATES / C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, PARFUM/FRAGRANCE

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