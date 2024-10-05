Крем-гель для душа `DOVE` пробуждающий (с маслом миндаля и манго) 250 мл

279 ₽ 209 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 276 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 192 мм

Ширина упаковки: 80 мм

Длина упаковки: 32 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 215060

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Попробуйте крем-гель для душа Манго и миндаль. Манящий аромат экзотических сочных фруктов моментально наполнит вас хорошим настроением и зарядит энергией лета, отдыха и путешествий.

94% биоразлагаемая формула* на 92% состоит из ингредиентов натурального происхождения**, мгновенно дарит коже естественное длительное питание.

В составе продукта 5 ингредиентов натурального происхождения: бетаин мягко очищает, масло манго благотворно воздействует на тонус кожи, стеариновая кислота питает, глицерин увлажняет, пребиотики необходимы для поддержания микробиома кожи. Содержит 100% увлажняющий компонент растительного происхождения***.

Очищающие средства для душа Dove полноценно очищают и питают кожу. Когда мы отлично выглядим и хорошо себя чувствуем, мы становимся счастливее. Dove реализует программу по повышению самооценки среди молодого поколения.

*подтверждено расчетным методом на основе биоразлагаемости компонентов формулы, Unilever R&D, 2021.

**подтверждено расчетным методом на основе натуральности происхождения компонентов формулы, Unilever R&D, 2021.

***stearic acid.

Способ применения: Нанесите на молчалку или ладонь. Вспеньте. Распределите по всему телу. Смойте водой.

Состав: Aqua, Sodium Lauroyl Glycinate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Isethionate, Lauric Acid, Sodium Chloride, Glycerin, Parfum, Glyceryl Stearate, Hydrogenated Vegetable Oil, Hydroxystearic Acid, Mangifera Indica (Mango)Seed Butter, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Capric Acid, Caprylic Acid, Carbomer, Citric Acid, Glycol Distearate, Glycol Stearate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Palmitic Acid, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, PEG4, PEG-4 Dilaurate, PEG-4 Laurate, Phenoxyethanol, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sodium Isethionate, Stearic Acid, Tetrasodium EDTA, Zinc Oxide, Limonene, Linalool, CI 17200, CI 19140.