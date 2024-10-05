Крем-гель для душа `DOVE` Сливочная ваниль и пион (обновляющий) 250 мл

279 ₽ 209 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 280 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 35 мм

Ширина упаковки: 75 мм

Длина упаковки: 188 мм

Тег: Гели и кремы для душа женские

Раздел: гели для душа

Артикул 125506

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Может ли гель для душа одновременно питать кожу и дарить истинное блаженство? Крем-гель для душа Dove с ароматом сливочной ванили и пиона образует нежное облако кремообразной пены, заботливо очищающее Вашу кожу. Новая формула естественного увлажнения*, сладкий аромат сливочной ванили и пиона подарит наслаждение и возможность побаловать себя.

Крем-гель для душа Dove не содержит сульфатов (0% сульфатов SLES — содиум лаурет сульфат), а увлажняющая формула с бережным отношением к микробиому кожи обеспечивает мгновенную мягкость** и длительный уход***. Увлажняющая формула крем-гелей для душа Dove содержит очищающие компоненты из природного сырья и увлажняющий компонент растительного происхождения. С профилем таким же мягким, как вода, крем-гели Dove являются одними из самых мягких моющих средств на рынке****. Выберите средство для очищения кожи из разнообразия крем-гелей Dove, чтобы преобразить Ваши ежедневные процедуры по уходу за собой и насладиться красотой и мягкостью своей кожи после душа. Наши очищающие средства для душа одновременно очищают и увлажняют вашу кожу. Вы превратите принятие душа в ритуал заботы и сохраните вашу кожу красивой и увлажненной с помощью продукции Dove, которая обеспечивает превосходный уход*****. Когда мы отлично выглядим и хорошо себя чувствуем, мы становимся счастливее. Dove реализует программу по повышению самооценки среди молодого поколения.

*Содержит компоненты естественного увлажняющего фактора (глицерин, стеариновую кислоту).

**Потребительский тест оценки после единичного использования, 105 женщин, США, 2014 г, 93% подтвердили, что уже сразу после душа их кожа более гладкая и нежная, чем до.

***Питание кожи. Клинические тесты депонирования стеариновой и пальмитиновой кислот в роговом слое эпидермиса через 24 часа после душа, Unilever R&D, USA, 2013, 2018.

****По результатам клинического ex-vivo теста (корнеосурфаметрия), 2013, Unilever R&D, USA, Trumbull.

***** в портфеле Unilever.

Способ применения: Нанесите на молчалку или ладонь. Вспеньте. Распределите по всему телу. Смойте водой.

Состав: Aqua, Sodium Lauroyl Glycinate, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Isethionate, Sodium Chloride, Lauric Acid, Glycerin, Paeonia Officinalis Flower Extract, Rosa Canina Fruit Oil, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Capric Acid, Caprylic Acid, Carbomer, Citric Acid, Glycol Distearate, Glycol Stearate, Iodopropynyl Butylcarbamate, Palmitic Acid, Parfum, PEG-150 Pentaerythrityl Tetrastearate, PEG-4, PEG-4 Dilaurate, PEG-4 Laurate, Phenoxyethanol, Polysorbate 20, PPG-2 Hydroxyethyl Cocamide, Propylene Glycol, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide, Sodium Isethionate, Stearic Acid, Tetrasodium EDTA, Zinc Oxide, Citronellol, Geraniol, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 17200, CI 19140.