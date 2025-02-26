Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл

919 ₽ 781 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: тело

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 291 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 48 мм

Ширина упаковки: 97 мм

Длина упаковки: 98 мм

Тег: Кремы для тела ухаживающие

Раздел: питание и увлажнение

Артикул 253109

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Погрузитесь в роскошный мир Drunk Cherry — крема для тела с изысканным ароматом спелой вишни.

Он окутывает кожу нежностью и увлажнением, оставляя чувственный шлейф сладких ягод, напоминая о теплых летних вечерах и сочных вишневых садах.

Ваша кожа будет выглядеть и ощущаться бархатистой и гладкой, словно прикосновение самой природы.

Способ применения: Нанести на кожу легкими, массажными движениями.

Состав: Масло авокадо; масло миндаля; масло макадамии; масло жожоба; витамин Е; вода; Glyceryl Stearate; Parfum. Обзор от бренда