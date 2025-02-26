Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл
919 ₽ 781 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: тело
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 291 г
- Текстура: кремообразная
- Высота упаковки: 48 мм
- Ширина упаковки: 97 мм
- Длина упаковки: 98 мм
- Тег: Кремы для тела ухаживающие
- Раздел: питание и увлажнение
- Артикул 253109
- Страна: РОССИЯ/ RUSSIA
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Все товары бренда Погрузитесь в роскошный мир Drunk Cherry — крема для тела с изысканным ароматом спелой вишни.
Он окутывает кожу нежностью и увлажнением, оставляя чувственный шлейф сладких ягод, напоминая о теплых летних вечерах и сочных вишневых садах.
Ваша кожа будет выглядеть и ощущаться бархатистой и гладкой, словно прикосновение самой природы.
Способ применения: Нанести на кожу легкими, массажными движениями.
Состав: Масло авокадо; масло миндаля; масло макадамии; масло жожоба; витамин Е; вода; Glyceryl Stearate; Parfum. Обзор от бренда