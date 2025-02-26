Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл

Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл

Крем-парфюм для тела `EQUIVALENT` Drunk Cherry 200 мл

919 ₽ 781 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: тело
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 291 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 48 мм
  • Ширина упаковки: 97 мм
  • Длина упаковки: 98 мм
  • Тег: Кремы для тела ухаживающие
  • Раздел: питание и увлажнение
  • Артикул 253109
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Погрузитесь в роскошный мир Drunk Cherry — крема для тела с изысканным ароматом спелой вишни.
Он окутывает кожу нежностью и увлажнением, оставляя чувственный шлейф сладких ягод, напоминая о теплых летних вечерах и сочных вишневых садах.
Ваша кожа будет выглядеть и ощущаться бархатистой и гладкой, словно прикосновение самой природы.

Способ применения: Нанести на кожу легкими, массажными движениями.

Состав: Масло авокадо; масло миндаля; масло макадамии; масло жожоба; витамин Е; вода; Glyceryl Stearate; Parfum. Обзор от бренда

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