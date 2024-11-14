Крем-сыворотка для век `ARAVIA` LABORATORIES с экстрактом икры 50 мл

Крем-сыворотка для век `ARAVIA` LABORATORIES с экстрактом икры 50 мл

399 ₽ 229 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 78 г
  • Высота упаковки: 121 мм
  • Ширина упаковки: 39 мм
  • Длина упаковки: 39 мм
  • Тег: Кремы для контура глаз
  • Раздел: для кожи вокруг глаз
  • Артикул 245815
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Крем-сыворотка заметно подтягивает кожу вокруг глаз, сокращает морщины и повышает упругость. Глубоко увлажняет, питает и смягчает, замедляет процессы старения. Устраняет следы усталости, выравнивает тон кожи. Обладает выраженным антиоксидантным действием. Идеально подходит для защиты нежной кожи век от негативного влияния окружающей среды.

Способ применения: нанесите небольшое количество крема на кожу вокруг глаз, избегая подвижной части век. Легкими… похлопывающими движениями вбейте крем до полного впитывания.

Состав: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Isononyl Isononanoate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Squalane, Panthenol, Salmon Egg Extract, Methylparaben, Polysorbate 20, Propylparaben, Allantoin, Disodium EDTA, Parfum, Tocopheryl Acetate, Ethylparaben

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