Крем-сыворотка для век `ARAVIA` LABORATORIES с экстрактом икры 50 мл

399 ₽ 229 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 78 г

Высота упаковки: 121 мм

Ширина упаковки: 39 мм

Длина упаковки: 39 мм

Тег: Кремы для контура глаз

Раздел: для кожи вокруг глаз

Артикул 245815

Страна: РОССИЯ/ RUSSIA



Все товары бренда Крем-сыворотка заметно подтягивает кожу вокруг глаз, сокращает морщины и повышает упругость. Глубоко увлажняет, питает и смягчает, замедляет процессы старения. Устраняет следы усталости, выравнивает тон кожи. Обладает выраженным антиоксидантным действием. Идеально подходит для защиты нежной кожи век от негативного влияния окружающей среды.

Способ применения: нанесите небольшое количество крема на кожу вокруг глаз, избегая подвижной части век. Легкими… похлопывающими движениями вбейте крем до полного впитывания.

Состав: Aqua, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Isononyl Isononanoate, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Squalane, Panthenol, Salmon Egg Extract, Methylparaben, Polysorbate 20, Propylparaben, Allantoin, Disodium EDTA, Parfum, Tocopheryl Acetate, Ethylparaben