Крем тональный для лица `EVELINE` WONDER MATCH адаптирующийся тон 25 light beige 30 мл

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ВСЕ ОТТЕНКИ Крем тональный для лица `EVELINE` WONDER MATCH адаптирующийся тон 25 light beige 30 мл Артикул 204927 699 ₽ 489 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 142 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 118 мм

Ширина упаковки: 30 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Крема тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 204927

Страна: ПОЛЬША/ POLAND



Все товары бренда Адаптирующаяся тональная основа WONDER MATCH c гиалуроновой кислотой гарантирует эффект идеальной кожи до 24 часов. Крем удивительным образом подстраивается под тон и структуру кожи, отлично скрывает недостатки без эффекта маски на лице. Инновационная тональная основа имеет натуральный сатиновый финиш, а ее уникальная формула с термальной водой и гиалуроновой кислотой не только ухаживает и увлажняет кожу, но и защищает ее микробиом.

Способ применения: Нанести тональную основу на кожу лица, тщательно растушевать

Состав: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Isododecane, Glycerin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Microcrystalline Cellulose, Alcohol Denat., PEG-10 Dimethicone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Copernicia Cerifera Cera, Polymnia Sonchifolia Root Juice, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Sodium Hyaluronate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Inulin, Shorea Robusta Resin, Lactobacillus, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Disteardimonium Hectorite, Magnesium Sulfate, Triethoxycaprylylsilane, Paran, Propylene Carbonate, Parfum (Fragrance), Aluminum Hydroxide, Tapioca Starch, Glycol Montanate, Maltodextrin, Sorbic Acid, Citric Acid, Limonene. +/-: CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxide), CI 77491 (Iron Oxide), CI 77499 (Iron Oxide).