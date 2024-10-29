Крем тональный для лица `EVELINE` WONDER MATCH адаптирующийся тон 25 light beige 30 мл
- Максимальная скидка по карте -30%
-
-
-
-
-
-
-
- Максимальная скидка по карте -30%
-
-
-
-
-
-
-
- Максимальная скидка по карте -30%
-
-
-
-
-
-
-
ВСЕ ОТТЕНКИ Крем тональный для лица `EVELINE` WONDER MATCH адаптирующийся тон 25 light beige 30 мл Артикул 204927 699 ₽ 489 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Вес в упаковке: 142 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 118 мм
- Ширина упаковки: 30 мм
- Длина упаковки: 30 мм
- Тег: Крема тональные для лица
- Раздел: тональные средства
- Артикул 204927
- Страна: ПОЛЬША/ POLAND
-
Все товары бренда Адаптирующаяся тональная основа WONDER MATCH c гиалуроновой кислотой гарантирует эффект идеальной кожи до 24 часов. Крем удивительным образом подстраивается под тон и структуру кожи, отлично скрывает недостатки без эффекта маски на лице. Инновационная тональная основа имеет натуральный сатиновый финиш, а ее уникальная формула с термальной водой и гиалуроновой кислотой не только ухаживает и увлажняет кожу, но и защищает ее микробиом.
Способ применения: Нанести тональную основу на кожу лица, тщательно растушевать
Состав: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Isododecane, Glycerin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Microcrystalline Cellulose, Alcohol Denat., PEG-10 Dimethicone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Copernicia Cerifera Cera, Polymnia Sonchifolia Root Juice, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Sodium Hyaluronate, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Inulin, Shorea Robusta Resin, Lactobacillus, Phenoxyethanol, DMDM Hydantoin, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Sodium Chloride, Disteardimonium Hectorite, Magnesium Sulfate, Triethoxycaprylylsilane, Paran, Propylene Carbonate, Parfum (Fragrance), Aluminum Hydroxide, Tapioca Starch, Glycol Montanate, Maltodextrin, Sorbic Acid, Citric Acid, Limonene. +/-: CI 77891 (Titanium Dioxide), CI 77492 (Iron Oxide), CI 77491 (Iron Oxide), CI 77499 (Iron Oxide).