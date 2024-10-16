Крем тональный для лица `LOREAL` ALLIANCE PERFECT NUDE с гиалуроновой кислотой тон 4-5 medium

Крем тональный для лица `LOREAL` ALLIANCE PERFECT NUDE с гиалуроновой кислотой тон 4-5 medium

  • Максимальная скидка по карте -21%
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ВСЕ ОТТЕНКИ Крем тональный для лица `LOREAL` ALLIANCE PERFECT NUDE с гиалуроновой кислотой тон 4-5 medium Артикул 209770 1 310 ₽ 1 040 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 98 г
  • Высота упаковки: 113 мм
  • Ширина упаковки: 28 мм
  • Длина упаковки: 28 мм
  • Тег: Крема тональные для лица
  • Раздел: тональные средства
  • Артикул 209770
  • Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE

Все товары бренда Alliance Perfect Nude — первая гиалуроновая тональная сыворотка с 1% чистой гиалуроновой кислоты. Мгновенно выравнивает тон и текстуру кожи, дает легкое покрытие и здоровое сияние. Молекула гиалуроновой кислоты заполняет морщины изнутри, и уже через 6 недель использования кожа становится более гладкой и увлажненной, а морщинки заметно сокращены. Вся сила сыворотки с гиалуроновой кислотой теперь в тональном средстве, доступном в 4 оттенках. Подходит для чувствительной кожи, некомедогенно и протестировано под контролем дерматологов.

Способ применения: Хорошо встряхнуть перед использованием. Нанести несколько капель непосредственно на кожу лица…. Равномерно распределить по коже, используя подушечки пальцев. Можно использовать самостоятельно или совместно с другими средствами для макияжа или ухода.

Состав: Aqua / water / eau,isododecane,dimethicone,alcohol denat.,trimethylsiloxysilicate,butylene glycol,peg-10 dimethicone,perlite,sodium hyaluronate,nylon-12,isopropyl lauroyl sarcosinate,diisopropyl sebacate,disteardimonium hectorite,hdi/trimethylol hexyllactone crosspolymer,bis-peg/ppg-14/14 dimethicone,magnesium sulfate,synthetic fluorphlogopite,ethylhexyl hydroxystearate,phenoxyethanol,cellulose,dipentaerythrityl tetrahydroxystearate/tetraisostearate,silica silylate,disodium stearoyl glutamate,calcium aluminum borosilicate,tocopherol,moroccan lava clay,glycerin,empetrum nigrum fruit juice,aluminum hydroxide,silica,potassium sorbate,[+/- may contain / peut contenir ci 77491, ci 77492, ci 77499 / iron oxides,ci 77891 / titanium dioxide,ci 77163 / bismuth oxychloride,]

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