Крем тональный для лица `LUXVISAGE` CC CREAM active complex SPF 10 тон 30 natural
- Максимальная скидка по карте -15%
-
-
-
-
-
-
- Максимальная скидка по карте -15%
-
-
-
-
-
-
ВСЕ ОТТЕНКИ Крем тональный для лица `LUXVISAGE` CC CREAM active complex SPF 10 тон 30 natural Артикул 214344 455 ₽ 386 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 44 г
- Текстура: кремообразная
- Высота упаковки: 110 мм
- Ширина упаковки: 45 мм
- Длина упаковки: 30 мм
- Тег: Кремы тональные для лица
- Раздел: тональные средства
- Артикул 214344
- Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS
-
Все товары бренда Улучшенная формула полюбившегося бестселлера! Корректирующий и выравнивающий тональный крем с солнцезащитным фактором SPF 10. Идеально подстраивается под тон кожи, улучшает её естественный оттенок, обеспечивает максимальную цветокоррекцию. Уменьшает видимость расширенных капилляров, покраснений, скрывает пигментацию. Уникальные оптические микросферы, входящие в состав формулы превосходно выравнивают текстуру кожи, заполняют поры и мелкие морщинки. Создают естественный полуматовый финиш. Содержит солнцезащитный фактор SPF 10. Защищает кожу от УФ-излучения широкого спектра, вредного воздействия UVA и UVB-лучей, фотостарения. Обладает легкой кремовой текстурой, не сушит кожу и дарит ей ощущение комфорта благодаря увлажняющему комплексу ElfaMoist. Отлично наносится и распределяется. Обладает средней степенью покрытия, позволяя наслаивать и регулировать его плотность. Стойко держится на коже весь день. Идеально подходит для сухой, чувствительной, смешанной и возрастной кожи.
Способ применения: Нанесите крем на кожу лица, равномерно распределите пальцами, спонжем или кистью.
Состав: Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cyclopentasiloxane, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Octyldodecanol, C13-15 Alkane, Cyclohexasiloxane, Acetamidoethoxyethanol, Octyldodecyl Xyloside, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Cetyl Dimethicone, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Triethoxycaprylylsilane, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Parfum, +/- [CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891]. Обзор от бренда