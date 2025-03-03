Крем тональный для лица `LUXVISAGE` CC CREAM active complex SPF 10 тон 30 natural

Максимальная скидка по карте -15%













Максимальная скидка по карте -15%













ВСЕ ОТТЕНКИ Крем тональный для лица `LUXVISAGE` CC CREAM active complex SPF 10 тон 30 natural Артикул 214344 455 ₽ 386 ₽ С максимальной

скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Область использования: лицо

Тип кожи: все типы кожи

Вес в упаковке: 44 г

Текстура: кремообразная

Высота упаковки: 110 мм

Ширина упаковки: 45 мм

Длина упаковки: 30 мм

Тег: Кремы тональные для лица

Раздел: тональные средства

Артикул 214344

Страна: БЕЛАРУСЬ/ BELARUS



Все товары бренда Улучшенная формула полюбившегося бестселлера! Корректирующий и выравнивающий тональный крем с солнцезащитным фактором SPF 10. Идеально подстраивается под тон кожи, улучшает её естественный оттенок, обеспечивает максимальную цветокоррекцию. Уменьшает видимость расширенных капилляров, покраснений, скрывает пигментацию. Уникальные оптические микросферы, входящие в состав формулы превосходно выравнивают текстуру кожи, заполняют поры и мелкие морщинки. Создают естественный полуматовый финиш. Содержит солнцезащитный фактор SPF 10. Защищает кожу от УФ-излучения широкого спектра, вредного воздействия UVA и UVB-лучей, фотостарения. Обладает легкой кремовой текстурой, не сушит кожу и дарит ей ощущение комфорта благодаря увлажняющему комплексу ElfaMoist. Отлично наносится и распределяется. Обладает средней степенью покрытия, позволяя наслаивать и регулировать его плотность. Стойко держится на коже весь день. Идеально подходит для сухой, чувствительной, смешанной и возрастной кожи.

Способ применения: Нанесите крем на кожу лица, равномерно распределите пальцами, спонжем или кистью.

Состав: Aqua, Glycerin, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Cyclopentasiloxane, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, Octyldodecanol, C13-15 Alkane, Cyclohexasiloxane, Acetamidoethoxyethanol, Octyldodecyl Xyloside, PEG-30 Dipolyhydroxystearate, Dimethicone, Dimethicone Crosspolymer, Cetyl Dimethicone, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Polyacrylate-13, Polyisobutene, Triethoxycaprylylsilane, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben, Parfum, +/- [CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891]. Обзор от бренда