Крем тональный для лица `VIVIENNE SABO` SHAKE FOUNDATION MATT матирующий тон 04

Крем тональный для лица `VIVIENNE SABO` SHAKE FOUNDATION MATT матирующий тон 04

Крем тональный для лица `VIVIENNE SABO` SHAKE FOUNDATION MATT матирующий тон 04

ВСЕ ОТТЕНКИ Крем тональный для лица `VIVIENNE SABO` SHAKE FOUNDATION MATT матирующий тон 04 Артикул 222657 729 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 40 г
  • Текстура: кремообразная
  • Высота упаковки: 88 мм
  • Ширина упаковки: 43 мм
  • Длина упаковки: 22 мм
  • Тег: Кремы тональные для лица
  • Раздел: тональные средства
  • Артикул 222657
  • Страна: ФРАНЦИЯ/ FRANCE

Все товары бренда Новая линейка SHAKEFOUNDATION MATT EFFECT сохранила лучшие свойства тонального крема-флюида SHAKEFOUNDATION: невероятно легкую текстуру, невесомость и приятное ощущение на лице. С SHAKEFOUNDATION MATT EFFECT ничто не помешает тебе создать макияж без лишнего блеска и при этом выглядеть свежо и естественно. В составе крема-флюида — абсорбирующие пигменты, которые обеспечивают стойкий матовый эффект, и салициловая кислота, уменьшающая мелкие покраснения и воспаления. Текстура тональной основы легко подстраивается под тон кожи, мягко обволакивает ее, словно вуалью, создавая идеальное покрытие. Забудь о несовершенствах — с SHAKEFOUNDATION MATT EFFECT у тебя всегда ухоженный образ. Чтобы основа распределялась равномерно, обязательно встряхни флакон перед нанесением.

Способ применения: У крема-флюида легкая жидкая текстура, благодаря которой он идеально растушевывается и легко… наносится любым способом: пальчиками, спонжем или кистью для тональной основы. При хранении частички пигмента в жидкой текстуре могут осесть. Чтобы основа распределялась равномерно и покрытие было идеальным, встряхните флакон перед нанесением.

Состав: AQUA, COCONUT ALKANES, ALCOHOL DENAT., GLYCERIN, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE, C12-15 ALKYL BENZOATE, COCO-CAPRYLATE/CAPRATE, DIMETHICONE, POLYGLYCERYL-4 ISOSTEARATE, SODIUM CHLORIDE, ALUMINIUM HYDROXIDE, PHENOXYETHANOL, STEARALKONIUM HECTORITE, DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER, PROPYLENE CARBONATE, CHLORPHENESIN, SALICYLIC ACID, DISODIUM EDTA, PARFUM. +/- : CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 77499.

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