Кремень, магазин строительных материалов

город: Сызрань

Район: Сызрань городской округ

Адрес: Урицкого, 2

Индекс: nan

Телефон: +7 (8464) 33‒04‒69

Мобильный Телефон: +7‒987‒968‒14‒12

Сайт: http://70000001024231315.2gis.biz

вид деятельности: Асбестотехническая продукция, Бытовая химия, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент

Время работы: Пн: с 08:30 до 19:00, Вт: с 08:30 до 19:00, Ср: с 08:30 до 19:00, Чт: с 08:30 до 19:00, Пт: с 08:30 до 19:00, Сб: с 08:30 до 17:00, Вс: с 08:30 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты