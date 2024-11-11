Кремль опроверг сообщения о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию западных СМИ о якобы имевшем место телефонном разговоре Владимира Путина и избранного лидера США Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, представитель Кремля опроверг сообщения о разговоре двух президентов.

«Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», – заявил Дмитрий Песков на брифинге 11 ноября 2024 года.

Также, как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ заявил, что конкретных планов по контактам Владимира Путина и выигравшего выборы президента США Дональда Трампа пока нет.

«Опять же я вас хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить», – сказал Дмитрий Песков.

Согласно информации, опубликованной на сайте Кремля, последний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом состоялся в июле 2020 года.