Крепеж +, магазин крепежных изделий и инструмента
город: Смоленск
Район: Смоленск городской округ
Адрес: Витебское шоссе, 4
Индекс: 214012.0
Телефон: +7 (4812) 27‒09‒31
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://krepezh-sm.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк