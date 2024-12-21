Крепеж +, магазин крепежных изделий и инструмента

город: Смоленск

Район: Смоленск городской округ

Адрес: улица Николаева, 36

Индекс: 214030.0

Телефон: +7 (4812) 62‒41‒89

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://krepezh-sm.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Слесарно-монтажный инструмент, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк