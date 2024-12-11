Крепеж Восток, оптово-розничная компания
город: Владивосток
Район: Владивостокский городской округ
Адрес: Бородинская улица, 28 ст3
Индекс: 690105.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒703‒18‒46
Сайт: http://krepezhvostok.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Металлоизделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк