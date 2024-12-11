Крепеж Восток, оптово-розничная компания

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: Бородинская улица, 28 ст3

Индекс: 690105.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒703‒18‒46

Сайт: http://krepezhvostok.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Металлоизделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Слесарно-монтажный инструмент, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк