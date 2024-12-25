Крепежный дворик, магазин
город: Среднеуральск
Район: Среднеуральск городской округ
Адрес: Строителей, 8а/22
Индекс: 624071.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒912‒287‒19‒06
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Оргстекло / Поликарбонат, Теплицы, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду