Крепость, компания

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Владимировская, 2/1

Индекс: 630003.0

Телефон: +7 (383) 291‒91‒07

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Звукоизоляционные материалы, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Погонажные изделия, Ремонт / отделка помещений, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк