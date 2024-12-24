Крона-ЮГ, торговая компания
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Рождественского, 1а/2
Индекс: 414057.0
Телефон: +7 (8512) 20‒04‒24
Мобильный Телефон: +7‒964‒881‒36‒07
Сайт: http://jivo.chat/kDSxduglMJ
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты