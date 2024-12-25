Кронос фасад, строительно-производственная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Нагорная, 7
Индекс: 117186.0
Телефон: +7 (495) 120‒33‒48
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.kronosfasad.ru
вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Керамогранит, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата через банк