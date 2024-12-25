Кронос фасад, строительно-производственная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: улица Нагорная, 7

Индекс: 117186.0

Телефон: +7 (495) 120‒33‒48

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.kronosfasad.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Керамогранит, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата через банк