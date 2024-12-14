Кровъ-cтрой, кровельный центр
город: Саратов
Район: Саратов городской округ
Адрес: Новоржевская, 103а
Индекс: 410047.0
Телефон: +7 (8452) 65‒96‒65
Мобильный Телефон: +7‒917‒315‒04‒37
Сайт: http://WWW.KROV64.RU
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты